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12 октября 09:48
автор: Максим Скороходов

Михаил Боярский: После второго гола в ворота словенцев сборная России сбросила обороты

Подопечные Карпина смогли удержать победный счет.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский описал победу сборной России над Словенией в Мариборе (2:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Грязно, конечно. Получилась силовая игра, но наши выстояли. Очень серьезная физическая подготовка. Забитые два мяча — шикарные. Джикия такой мяч залепил... После второго гола растерялись не только словенцы, но и мы. Сборная России сбросила обороты, и получилась долгая, грязная и не очень профессиональная игра. Не совсем понимали, что делать с мячом в штрафной, — реализация не очень. Можно было Словению наказать 5-7 раз. Но есть такая растерянность», - приводит слова Боярского «Спорт-Экспресс».

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретятся со Словакией.

источник: «Советский спорт»
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