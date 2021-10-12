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12 октября 10:17
автор: Максим Скороходов

На болельщика сборной России совершили нападение в Словении

У фаната выявлены переломы.

На болельщика сборной России было совершено нападение в Словении, сообщает твиттер-акаунт «Угодник.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него были выявлены переломы.

Напомним, что накануне сборная России в Мариборе победила команду Словении (2:1), матч проходил в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

источник: Twitter.com
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