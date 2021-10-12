На болельщика сборной России совершили нападение в Словении

На болельщика сборной России было совершено нападение в Словении, сообщает твиттер-акаунт «Угодник.

Пострадавшего доставили в больницу, где у него были выявлены переломы.

После матча был прыжок со спины от местных.

Все время после матча и почти до утра провели в Maribor University Medical Centre.

У одного из наших серьезные повреждения с переломами и прочим. pic.twitter.com/07eYIQeD0i — Угодник (@UgodnikOnTour) October 12, 2021

Напомним, что накануне сборная России в Мариборе победила команду Словении (2:1), матч проходил в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).