Сборная России спела песню «Валера» в раздевалке после победы над Словенией (видео)

Сборная России спела песню Афродиты «Валера» после победы над командой Словенией в Мариборе (2:1) в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретятся со Словакией.