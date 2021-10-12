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12 октября 10:26
автор: Максим Скороходов

Сборная России спела песню «Валера» в раздевалке после победы над Словенией (видео)

Подопечные Карпина возглавили отборочную группу Н.

Сборная России спела песню Афродиты «Валера» после победы над командой Словенией в Мариборе (2:1) в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретятся со Словакией.

источник: РФС
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