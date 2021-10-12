Сутормин вступился за Дзюбу

Футболист «Зенита» и сборной России Алексей Сутормин высказался в защиту своего одноклубника Артема Дзюбы, который отказался от вызова в национальную команду.

«Нельзя говорить, что Дзюба подставил сборную. Наверное, сейчас все так говорят, потому что Артем набрал хорошую форму, начал забивать. Но когда его не было на сентябрьских матчах, то все молчали. Дзюба, учитывая его опыт и возраст, сам может оценивать свое состояние», - приводит слова Сутормина «Чемпионат».

Дзюба является рекордсменом национальной команды по голам, 33-летний форвард забил 30 мячей в 55 играх за сборную России.