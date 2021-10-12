ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 12:22
автор: Максим Скороходов

Самедов считает, что сборной России сопутствует удача

Но при этом экс-футболист национальной команды уверен, что везение надо было заслужить.

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался после гостевой победы национальной команды над Словенией (2:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Выделил бы всю команду, все молодцы! Победа полностью заслужена. Фарт в игре нашей команды присутствует, но везение надо заслужить. Команда быстро перестроилась и много работает, поэтому нам иногда и везет. Что касается судейства, то оно было абсолютно честным. В моменте с возможным пенальти на Смолове был офсайд. В других моментах все решения тоже были приняты верно. Не показалось, что нашей сборной подсуживали», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретятся со Словакией.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Евгения Медведева: Япония очень любит фигурное катаниеХоккеистки сборной Испании сотворили сенсацию в первом же матчеLexus LX 600 показан на единственном фотоВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении ДжикииСтало известно о неожиданных проблемах Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика