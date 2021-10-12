Самедов считает, что сборной России сопутствует удача

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов высказался после гостевой победы национальной команды над Словенией (2:1) в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре.

«Выделил бы всю команду, все молодцы! Победа полностью заслужена. Фарт в игре нашей команды присутствует, но везение надо заслужить. Команда быстро перестроилась и много работает, поэтому нам иногда и везет. Что касается судейства, то оно было абсолютно честным. В моменте с возможным пенальти на Смолове был офсайд. В других моментах все решения тоже были приняты верно. Не показалось, что нашей сборной подсуживали», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября сборная России дома сыграет против Кипра, а Словения, потерявшая все шансы отобраться на мундиаль (10 очков) в тот же день гостях встретятся со Словакией.