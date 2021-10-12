Президент ФИФА поздравил Симоняна с днем рождения

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил Никиту Симоняна с 95-летием.

«От лица всех людей, причастных к футболу, я желаю тебе счастливого 95-летия. Ты всю жизнь посвятил футболу, как игрок «Спартака», а потом как тренер этого клуба, а затем и в «Арарате» был успешен. Ну и, конечно, как игрок и тренер сборной СССР. Ты служил своему клубу и стране, работая в министерстве спорта и РФС, заслуженно получив орден ФИФА в 2000 году. Ты настоящая легенда ФИФА», - сказал Инфантино на видеоролике, опубликованном в телеграм-канале РФС.

Симонян за футбольную карьеру один раз побеждал на Олимпийских играх, четырежды в чемпионатах ССCР, а также два раза становился обладателем Кубка Советского Союза.

Как тренер именинник трижды выигрывал в чемпионате СССР и четыре раза в Кубке страны.

На административных должностях Симонян работал начальником сборной СССР, первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, а также первым вице-президентом РФС. Трижды ему приходилось исполнять обязанности президента российской организации.