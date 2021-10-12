Президент УЕФА Чеферин поздравил Симоняна с 95-летием (видео)

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала поздравление от президента УЕФА Александра Чеферина в адрес Никиты Симоняна, празднующего сегодня 95-летие.

Александер Чеферин поздравили Никиту Симоняна с 95-летием. Тёплые слова от президента УЕФА. pic.twitter.com/Fxkh8NsKf0 — РФС (@rfsruofficial) October 12, 2021

Симонян за футбольную карьеру один раз побеждал на олимпийских играх, четырежды в чемпионатах ССР, а также два раза становился обладателем Кубка Советского Союза.

Как тренер именинник трижды выигрывал в чемпионате СССР и четыре раза в Кубке страны.