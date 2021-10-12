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12 октября 13:06
автор: Максим Скороходов

Президент УЕФА Чеферин поздравил Симоняна с 95-летием (видео)

Чеферин пообещал поддержку Никите Павловичу в любой ситуации.

Пресс-служба Российского футбольного союза опубликовала поздравление от президента УЕФА Александра Чеферина в адрес Никиты Симоняна, празднующего сегодня 95-летие.

Симонян за футбольную карьеру один раз побеждал на олимпийских играх, четырежды в чемпионатах ССР, а также два раза становился обладателем Кубка Советского Союза.

Как тренер именинник трижды выигрывал в чемпионате СССР и четыре раза в Кубке страны.

На административных должностях Симонян работал начальником сборной СССР, первым заместителем председателя Федерации футбола СССР, а также первым вице-президентом РФС. Трижды ему приходилось исполнять обязанности президента российской организации.

источник: РФС
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