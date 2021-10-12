Боярский выделил физическую подготовку сборной России в матче против Словении

Народный артист РСФСР Михаил Боярский считает, что сборная России победила Словению (2:1) в матче отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре за счет лучшей физики.

«Словенцы играли грубо, была серьезная силовая борьба. Наша физическая подготовка оказалась хорошей. Словенцы подсломались, их не хватило до конца. Победа довольно убедительная, впереди — Кипр и Хорватия», - приводит слова Боярского Sport24.ru.

Добавим, что российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).