ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
12 октября 13:48
автор: Максим Скороходов

Непомнящий описал проблемы сборной России в атаке

Все голы национальной команды в октябре забили защитники.

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какие проблемы видит у сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Не хочу придираться, но пока нет реализации атак сходу. Вчера забили два гола со стандартов, оба раза отметились защитники, что тоже намекает на не самую хорошую ситуацию в атаке. Игроков первой линии пока не хватает. Это в каком-то смысле недостаток. Второй момент. Мы более-менее неплохо переходим из атаки в оборону. Это выглядит вполне организованно, даже уже как-то прессингуем. Однако, когда выходим из обороны в атаку, защитники затягивают первый пас с обострением», - приводит слова Непомнящего News.ru.

Напомним, что накануне сборная России в Мариборе победила команду Словении (2:1), матч проходил в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

источник: News.ru
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России стартовали предзаказы на безрамочный смартфон Huawei nova 8i"Торпедо" уступило "Северстали"Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон выиграли Finlandia TrophyСтало известно о неожиданных проблемах ДзюбыКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении ДжикииВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика