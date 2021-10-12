Непомнящий описал проблемы сборной России в атаке

Известный российский тренер Валерий Непомнящий рассказал, какие проблемы видит у сборной России под руководством Валерия Карпина.

«Не хочу придираться, но пока нет реализации атак сходу. Вчера забили два гола со стандартов, оба раза отметились защитники, что тоже намекает на не самую хорошую ситуацию в атаке. Игроков первой линии пока не хватает. Это в каком-то смысле недостаток. Второй момент. Мы более-менее неплохо переходим из атаки в оборону. Это выглядит вполне организованно, даже уже как-то прессингуем. Однако, когда выходим из обороны в атаку, защитники затягивают первый пас с обострением», - приводит слова Непомнящего News.ru.

Напомним, что накануне сборная России в Мариборе победила команду Словении (2:1), матч проходил в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).