Сотни российских тренеров обменялись опытом с ведущими футбольными тренерами мира

В CoachConf.com приняли участие эксперты из крупнейших клубов и футбольных ассоциаций мира.
Онлайн-конференция состояла из двух панельных дискуссий, которые были посвящены теории и методикам тренировок, разработкам стратегий и плана действий для организации работы команды с учетом характеристик отдельных игроков, процессу отбора игроков и формированию состава команды.
Зарубежными гостями онлайн-конференции стали: директор Cruyff Football, тренер UEFA PRO Альберт Капейяс, помощник главного тренера сборной Катара Альберт Фернандез; тренер китайской футбольной ассоциации Фреди Мартин; футбольный скаут профессиональных итальянских клубов и академий Алекс Великих; технический координатор Barça Academy в Европе и Америке Пау Касасса Бускетс и директор тренировочных лагерей мадридского «Реала» в США Валерий Пищик.
Альберт Капейяс рассказал участникам о методологии легендарного Йохана Кройфа и принципах селекции молодых игроков. Фреди Мартин поделился своим опытом в построении и развитии игровых моделей. Альберт Фернандез рассказал о тренировочной методологии. Пау Касасса Бускетс и Хорхе Кордейро обсудили вопросы применения принципов игры и развитии индивидуальных талантов в процессе обучения игрока командной игре.
С футбольными менеджерами общался руководитель итальянского департамента Ultimate Sports Алекс Великих, рассказавший об особенностях скаутинга и селекции игроков в детско-юношеском футболе.
СЕО и основатель SportUniver Ярослав Савин, спортивный директор цифрового футбольного хаба Junistar Илья Штеблов, вице-президент ФК «Динамо» Вологда и тренер UEFA B YOUNG Игорь Дрыков провели панельную дискуссию «Развитие современного тренерского сообщества». Помимо этого, Игорь Дрыков выступил в качестве спикера по теме «Стиль обучения современного детского тренера».
Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина / Фото: ФК «Локомотив»
Также в рамках онлайн-конференции CoachConf.com выступали: Юрий Нагайцев (тренер UEFA PRO, старший тренер ФК «Ахмат»); Алексей Стукалов (главный тренер ФК «Уфа»); Вадим Козлов (тренер UEFA A, спортивный директор школы «Чемпионика»); Сергей Никитин, президент и главный тренер ФК «Импульс»); Елена Фомина (главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив»); Алексей Румянцев (главный тренер «Строгино – 2005», экс-тренер «Зенит», «Уфа», «Локомотив».
В планах организаторов уже в ближайшее время провести вторую онлайн-конференцию для российских специалистов.
Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов / Фото: ФК «Уфа».
«Процесс подготовки российских тренеров уже продолжительное время вызывает вопросы у специалистов. Да и сами тренеры говорят о необходимости обмениваться знаниями с зарубежными коллегами. Онлайн-конференция CoachConf.com дала возможность российским наставникам изучить уникальный опыт подготовки футболистов, проработки различных элементов игры тренеров клубных и сборных команд из Испании, Англии, Германии, Дании, Португалии, США, Катара, Китая и лучших российских экспертов. – прокомментировал CoachConf.com СЕО и основатель SportUniver Ярослав Савин. – Мы создали платформу, и тренеры стали общаться, обсуждать друг с другом профессиональные вопросы, обмениваться знаниями. Наша конференция объединила лучших российских и международных экспертов, еще никогда такое количество футбольных тренеров не собирались в одном месте».