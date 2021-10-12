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Сотни российских тренеров обменялись опытом с ведущими футбольными тренерами мира
12 октября 14:32
автор: Анастасия Ключникова
автор фото: CoachConf.com

Сотни российских тренеров обменялись опытом с ведущими футбольными тренерами мира

В Москве прошла первая онлайн-конференция CoachConf.com, участниками которой стали более 500 тренеров, как детских и юношеских, так и взрослых команд из России, Казахстана, Украины и Беларуси.

В CoachConf.com приняли участие эксперты из крупнейших клубов и футбольных ассоциаций мира.

Онлайн-конференция состояла из двух панельных дискуссий, которые были посвящены теории и методикам тренировок, разработкам стратегий и плана действий для организации работы команды с учетом характеристик отдельных игроков, процессу отбора игроков и формированию состава команды.

Зарубежными гостями онлайн-конференции стали: директор Cruyff Football, тренер UEFA PRO Альберт Капейяс, ​помощник главного тренера сборной Катара Альберт Фернандез; ​тренер китайской футбольной ассоциации Фреди Мартин; футбольный скаут профессиональных итальянских клубов и академий Алекс Великих; ​технический координатор Barça Academy в Европе и Америке Пау Касасса Бускетс и ​директор тренировочных лагерей мадридского «Реала» в США Валерий Пищик.

Альберт Капейяс рассказал участникам о методологии легендарного Йохана Кройфа и принципах селекции молодых игроков. Фреди Мартин поделился своим опытом в построении и развитии игровых моделей. Альберт Фернандез рассказал о тренировочной методологии. Пау Касасса Бускетс и Хорхе Кордейро обсудили вопросы применения принципов игры и развитии индивидуальных талантов в процессе обучения игрока командной игре.

С футбольными менеджерами общался руководитель итальянского департамента Ultimate Sports Алекс Великих, рассказавший об особенностях скаутинга и селекции игроков в детско-юношеском футболе.

СЕО и основатель SportUniver Ярослав Савин, спортивный директор цифрового футбольного хаба Junistar Илья Штеблов, вице-президент ФК «Динамо» Вологда и тренер UEFA B YOUNG Игорь Дрыков провели панельную дискуссию «Развитие современного тренерского сообщества». Помимо этого, Игорь Дрыков выступил в качестве спикера по теме «Стиль обучения современного детского тренера».

Главный тренер ЖФК «Локомотив» Елена Фомина / Фото: ФК «Локомотив»

Также в рамках онлайн-конференции CoachConf.com выступали: Юрий Нагайцев (тренер UEFA PRO, старший тренер ФК «Ахмат»); Алексей Стукалов (главный тренер ФК «Уфа»); Вадим Козлов (тренер UEFA A, спортивный директор школы «Чемпионика»); ​Сергей Никитин, президент и главный тренер ФК «Импульс»); Елена Фомина (главный тренер женского футбольного клуба «Локомотив»); Алексей Румянцев (главный тренер «Строгино – 2005», экс-тренер «Зенит», «Уфа», «Локомотив».

В планах организаторов уже в ближайшее время провести вторую онлайн-конференцию для российских специалистов.

Главный тренер ФК «Уфа» Алексей Стукалов / Фото: ФК «Уфа».

«Процесс подготовки российских тренеров уже продолжительное время вызывает вопросы у специалистов. Да и сами тренеры говорят о необходимости обмениваться знаниями с зарубежными коллегами. Онлайн-конференция CoachConf.com дала возможность российским наставникам изучить уникальный опыт подготовки футболистов, проработки различных элементов игры тренеров клубных и сборных команд из Испании, Англии, Германии, Дании, Португалии, США, Катара, Китая и лучших российских экспертов. – прокомментировал CoachConf.com СЕО и основатель SportUniver Ярослав Савин. – Мы создали платформу, и тренеры стали общаться, обсуждать друг с другом профессиональные вопросы, обмениваться знаниями. Наша конференция объединила лучших российских и международных экспертов, еще никогда такое количество футбольных тренеров не собирались в одном месте».

источник: «Советский спорт»
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