Сотни российских тренеров обменялись опытом с ведущими футбольными тренерами мира

В CoachConf.com приняли участие эксперты из крупнейших клубов и футбольных ассоциаций мира.

Онлайн-конференция состояла из двух панельных дискуссий, которые были посвящены теории и методикам тренировок, разработкам стратегий и плана действий для организации работы команды с учетом характеристик отдельных игроков, процессу отбора игроков и формированию состава команды.

Зарубежными гостями онлайн-конференции стали: директор Cruyff Football, тренер UEFA PRO Альберт Капейяс, ​помощник главного тренера сборной Катара Альберт Фернандез; ​тренер китайской футбольной ассоциации Фреди Мартин; футбольный скаут профессиональных итальянских клубов и академий Алекс Великих; ​технический координатор Barça Academy в Европе и Америке Пау Касасса Бускетс и ​директор тренировочных лагерей мадридского «Реала» в США Валерий Пищик.

Альберт Капейяс рассказал участникам о методологии легендарного Йохана Кройфа и принципах селекции молодых игроков. Фреди Мартин поделился своим опытом в построении и развитии игровых моделей. Альберт Фернандез рассказал о тренировочной методологии. Пау Касасса Бускетс и Хорхе Кордейро обсудили вопросы применения принципов игры и развитии индивидуальных талантов в процессе обучения игрока командной игре.

С футбольными менеджерами общался руководитель итальянского департамента Ultimate Sports Алекс Великих, рассказавший об особенностях скаутинга и селекции игроков в детско-юношеском футболе.