РФС опубликовал заявление по поводу избитого в Словении болельщика

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте заявление по поводу избитого болельщика.

«РФС находится в контакте с российским посольством в Словении, уже запросившим у местных правоохранительных органов дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили легкий характер, а обращений в посольство от него не поступало», - написано в сообщении пресс-службы РФС.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной России, которая накануне обыграла команду Словении в Мариборе (2:1), получил переломы после нападения.