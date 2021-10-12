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12 октября 15:04
автор: Максим Скороходов

РФС опубликовал заявление по поводу избитого в Словении болельщика

Обращений в российское посольство в Словении, по информации РФС, не поступало.

Российский футбольный союз (РФС) опубликовал на своем сайте заявление по поводу избитого болельщика.

«РФС находится в контакте с российским посольством в Словении, уже запросившим у местных правоохранительных органов дополнительную информацию. По имеющимся данным, травмы пострадавшего носили легкий характер, а обращений в посольство от него не поступало», - написано в сообщении пресс-службы РФС.

Ранее сообщалось, что болельщик сборной России, которая накануне обыграла команду Словении в Мариборе (2:1), получил переломы после нападения.

источник: РФС
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