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12 октября 15:30
автор: Максим Скороходов

Главный тренер сборной Англии не понимает, как можно проводить чемпионат мира два раза в год

Саутгейт считает, что изменения в календарь надо вносить сообща.

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о предложении проводить чемпионат мира два раза в год.

На данный момент первенство проходит раз в четыре года.

«Я хочу отметить, что все должны участвовать в этих обсуждениях: как представители клубного футбола, так и представители международного футбола. Тогда можно будет вносить изменения в календарь, если они будут согласованы со всеми сторонами процесса. Если бы было меньше окон, но мы собирали футболистов на более длительный период времени, это могло бы помочь и клубам, и национальным командам. Если времени станет ещё меньше, то я не вполне понимаю концепцию. Мне это кажется бессмысленным», - приводит слова Саутгейта RT, ссылаясь на Goal.com.

Напомним, что данную идею лоббируют президент ФИФА Джанни Инфантино и глава департамента глобального развития футбола организации Арсен Венгер.

По опросам, реформу поддерживают 166 национальных федераций из 211, входящих ФИФА, а главным противником является УЕФА в лице президента организации Александра Чеферина.

источник: «RT на русском»
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