«Кого-то в любом случае назовет корягой». Фольмер охарактеризовал Карпина

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер рассказал о совместной работе с экс-наставником команды Валерием Карпиным.

«Карпин - строгий, амбициозный профессионал. Называл ли он Шомуродова кривоногим? У него такая манера общения: в любом случае кого-то назовет «корягой» или чем-то подобным. Это не в упрек, а наоборот, в шутку. Как и любой другой тренер, может и похвалить, и напихать», - цитирует Sport24 игрока молодежной сборной России.

Напомним, что Карпин возглавлял »Ростов» с 19 декабря 2017 года. В конце июля 2021-го специалист подписал контракт с РФС и стал главным тренером сборной России.

Добавим, что в текущем сезоне Фольмер провел за «Ростов» девять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.