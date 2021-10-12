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12 октября 16:43
автор: Александр Поволоцкий

«Кого-то в любом случае назовет корягой». Фольмер охарактеризовал Карпина

Сборная России под руководством специалиста обеспечила себе участие в стыковых матчах отбора ЧМ-2022.

Полузащитник «Ростова» Кирилл Фольмер рассказал о совместной работе с экс-наставником команды Валерием Карпиным.

«Карпин - строгий, амбициозный профессионал. Называл ли он Шомуродова кривоногим? У него такая манера общения: в любом случае кого-то назовет «корягой» или чем-то подобным. Это не в упрек, а наоборот, в шутку. Как и любой другой тренер, может и похвалить, и напихать», - цитирует Sport24 игрока молодежной сборной России.

Напомним, что Карпин возглавлял »Ростов» с 19 декабря 2017 года. В конце июля 2021-го специалист подписал контракт с РФС и стал главным тренером сборной России.

Добавим, что в текущем сезоне Фольмер провел за «Ростов» девять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

источник: Sport24.ru
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