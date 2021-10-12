Посольство РФ отреагировало на нападение словенских фанатов на болельщиков из России

Посольство России в Словении отреагировало на нападение местных фанатов на болельщиков из России. Инцидент произошел после отборочного матча чемпионата мира-2022 между Словенией и Россией в Мариборе.

«Сотрудники консульского отдела Посольства РФ в Словении в оперативном порядке связались с полицией города Марибор для выяснения деталей произошедшего. Словенская сторона подтвердила факт инцидента, сообщив, что в результате конфликта один из российских болельщиков получил легкие травмы. Пострадавшему была оказана медицинская помощь в одном из медицинских учреждений города Марибор, после чего он отбыл на родину. Никаких официальных обращений в Посольство со стороны российских болельщиков, включая пострадавшего, не поступало», - приводит слова представителя посольства Sport24.

Изначально СМИ писали о том, что фанат получил переломы после происшествия, однако, в заявлении РФС было сказано, что травмы носят легкий характер.

Напомним, что сборная России победила Словению в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре со счетом 2:1. После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.