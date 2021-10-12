УЕФА назвал критерии отбора для потенциальных хозяев Евро-2028

УЕФА объявил о старте приема конкурс заявок от потенциальных хозяев чемпионата Европы 2028 года.

Как сообщает пресс-служба организации, документы должны быть поданы до марта 2022-го., Выбор принимающей стороны турнира состоится в сентябре 2023-го. УЕФА готов рассмотреть совместные заявки от нескольких стран, при условии их территориальной близости.

Отмечается, что заинтересованным сторонам необходимо будет предоставить десять стадионов. Минимум одна арена должна вмещать не менее 60 тысяч человек.

Один стадион, предпочтительнее два, могут заполниться не менее, чем 50 тысячами болельщиков. Минимум четыре арены должны вмещать не менее 40 тысяч человек, еще три - 30 тысяч.