Тюкавин - в стартовом составе сборной России в матче отбора молодежного ЧЕ-2023 с Литвой

Молодежная сборная России объявила стартовый состав на гостевой матч четвертого туре отборочного раунда ЧЕ-2023 против Литвы.

Россия: Бориско, Степанов, Хлусевич, Прохин, Боженов, Мухин, Литвинов, Пруцев, Марадишвили, Умяров, Тюкавин.

Добавим, что сборная России занимает второе место в группе C, набрав шесть очков в трех матчах. Литва располагается на пятой строчке. У соперников подопечных Михаила Галактионова три очка.

В следующий этап гарантированно выходит победитель группы. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи.