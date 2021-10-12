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12 октября 17:33
автор: Александр Поволоцкий

Тюкавин - в стартовом составе сборной России в матче отбора молодежного ЧЕ-2023 с Литвой

Игра пройдет в Алитусе на одноименном стадионе и начнется в 18:30 по московскому времени.

Молодежная сборная России объявила стартовый состав на гостевой матч четвертого туре отборочного раунда ЧЕ-2023 против Литвы.

Россия: Бориско, Степанов, Хлусевич, Прохин, Боженов, Мухин, Литвинов, Пруцев, Марадишвили, Умяров, Тюкавин.

Добавим, что сборная России занимает второе место в группе C, набрав шесть очков в трех матчах. Литва располагается на пятой строчке. У соперников подопечных Михаила Галактионова три очка.

В следующий этап гарантированно выходит победитель группы. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи.

источник: РФС
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