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12 октября 17:37

Калиниченко не уверен в победе Украины в матче с Боснией и Герцеговиной

Встреча состоится сегодня, 12 октября, во Львове.

Экс-футболист сборной Украины Максим Калиниченко поделился ожиданиями от отборочного матча чемпионат мира-2022 между жовто-блакитными и сборной Боснии и Герцеговины.

«Все-таки я пока не настолько уверен в силах Украины, чтобы ставить на ее 100-процентную победу. Думаю, забьет она точно – ресурс у команды сейчас хороший. Однако и боснийцы в атаке хороши. Так что буду ждать голов от обоих соперников», - приводит слова Калиниченко «ВсеПроСпорт».

Матч Украина - Босния и Герцеговина состоится сегодня, 12 октября, во Львове. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером.

В группе D Украина с восемью очками находится на второй позиции. Босния расположилась на третьей строчке, имея в своем активе шесть очков.

источник: «ВсеПроСпорт»
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