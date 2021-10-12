ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Болельщики «Спартака» признали Промеса лучшим игроком команды в сентябре
12 октября 18:07
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: ФК «Спартак»

Болельщики «Спартака» признали Промеса лучшим игроком команды в сентябре

Сейчас хавбек сборной Нидерландов находится в лазарете команды.

Завершилось голосование болельщиков московского «Спартака» по определению лучшего игрока команды в сентябре.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу красно-белых, первое место занял полузащитник Квинси Промес. Он набрал 53% голосов поклонников «Спартака». Второе место в голосовании занял защитник Георгий Джикия (15%). Тройку лучших замкнул нападающий Эсекьель Понсе.

Добавим, что Промес в сентябре провел пять матчей в составе московского клуба, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.

источник: «RT на русском»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ашот Хачатурянц - о сборной России: Счастлив, просто другая игра, супер!"Бавария" интересуется четырьмя игроками "Барселоны"Серхио Бускетс может перейти из "Барселоны" в "Манчестер Сити"Кузяев раскрыл, как изменилась атмосфера в сборной РФ без ДзюбыВ бойца кинули бутылку на турнире в Чечне. Как поступил Кадыров?Газзаев прокомментировал победу сборной России над Словенией
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика