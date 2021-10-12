Болельщики «Спартака» признали Промеса лучшим игроком команды в сентябре

Завершилось голосование болельщиков московского «Спартака» по определению лучшего игрока команды в сентябре.

Как сообщает RT со ссылкой на пресс-службу красно-белых, первое место занял полузащитник Квинси Промес. Он набрал 53% голосов поклонников «Спартака». Второе место в голосовании занял защитник Георгий Джикия (15%). Тройку лучших замкнул нападающий Эсекьель Понсе.

Добавим, что Промес в сентябре провел пять матчей в составе московского клуба, в которых забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи.