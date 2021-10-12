Моуринью поздравил Симоняна с 95-летием (видео)

Главный тренер итальянской «Ромы» Жозе Моуринью записал видеопоздравление с 95-летием легендарного советского футболиста и тренера Никиты Симоняна.

«Привет, дорогой Никита. Это Жозе Моуринью из Рима. Крепко обнимаю тебя, желаю всего наилучшего и отличного дня рождения. Через год запишу еще одно видеопоздравление для тебя, но уже с 96-летием, - сказал португалец в видео, опубликованном в твиттере сборной России.

Симонян за футбольную карьеру один раз побеждал на олимпийских играх, четырежды в чемпионатах ССР, а также два раза становился обладателем Кубка Советского Союза.