Жирков прокомментировал победу сборной России над Словенией

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу национальной команды в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словении (2:1).

«Поздравляю сборную с хорошим выступлением. Важно, что выиграли. Главное - заработать три очка и двигаться дальше. Решающая игра будет с хорватами. Все будет определяться там. Желаю удачи!» - приводит слова Жиркова «СЭ».

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.