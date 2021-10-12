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12 октября 18:38

Жирков прокомментировал победу сборной России над Словенией

Россияне возглавили отборочную группу ЧМ-2022.

Экс-игрок сборной России Юрий Жирков прокомментировал победу национальной команды в отборочном матче чемпионата мира-2022 против Словении (2:1).

«Поздравляю сборную с хорошим выступлением. Важно, что выиграли. Главное - заработать три очка и двигаться дальше. Решающая игра будет с хорватами. Все будет определяться там. Желаю удачи!» - приводит слова Жиркова «СЭ».

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.

источник: «Спорт-Экспресс»
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