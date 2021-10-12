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12 октября 19:15
автор: Александр Поволоцкий

Виталий Милонов: Если Россия выиграет ЧМ-2022, то в Госдуме готовы объявить выходной по всей стране

Наивысшим достижением в истории сборной России на чемпионатах мира является четвертьфинал в 2018 году

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов заявил, что готов объявить выходной по всей России, если национальная команда выиграет чемпионат мира-2022 в Катаре.

«Если мы выиграем ЧМ-2022 в Катаре - вся страна будет гулять, это дикое событие для нас. Я готов объявить день выходного дня во всей стране, если подопечные Карпина выиграют мундиаль. Обязательно возьмусь за этот проект! Мне, кстати, больше Карпин нравится, нежели Черчесов»,— цитирует «РБ-Спорт» политика.

Напомним, что 11 октября сборная России обыграла на выезде Словению со счетом 2:1. После этого наша команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а 14-го встретится на выезде с Хорватией.

источник: «РБ-Спорт»
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