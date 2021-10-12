Газзаев отметил качество игры сборной России в матче со Словенией

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Качество игры было лучше, чем в игре со Словакией, но важен был именно результат, с чем мы и поздравляем нашу сборную. Надеюсь, что все потенциальные футболисты команды через месяц будут в оптимальном состоянии», - приводит слова Газзаева ТАСС.

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.