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12 октября 19:32

Газзаев отметил качество игры сборной России в матче со Словенией

Россияне одержали победу со счетом 2:1.

Экс-тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев отреагировал на победу сборной России над Словенией (2:1) в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022.

«Качество игры было лучше, чем в игре со Словакией, но важен был именно результат, с чем мы и поздравляем нашу сборную. Надеюсь, что все потенциальные футболисты команды через месяц будут в оптимальном состоянии», - приводит слова Газзаева ТАСС.

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.

источник: ТАСС
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