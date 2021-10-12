ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Дубль Тюкавина помог молодежной сборной России разгромить Литву в квалификации ЧЕ-2023
12 октября 20:21
автор:
автор фото: Твиттер ФК "Динамо"

Дубль Тюкавина помог молодежной сборной России разгромить Литву в квалификации ЧЕ-2023

Встреча прошла на стадионе «Алитус» в Дайнаве.

Молодежная сборная России оказалась сильнее национальной команды Литвы в матче квалификации чемпионата Европы-2023. Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 3:0.

В составе нашей команды дубль оформил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин (65-я и 71-я минуты). Также один мяч в свои ворота отправил литовский полузащитник Каролис Узела (68-я).

Таким образом, команда Михаила Галактионова одержала третью победу подряд и с девятью очками располагается на второй позиции группы С. Литва находится на пятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Россия примет дома Словакию, а Литва сыграет на выезде с Северной Ирландией. Обе встречи состоятся 12 ноября.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Константин Генич: Наверное, Дзюба ожидал от сборной России другого результатаКарпин расколдовал Марибор. Сборной России осталось совсем немного до чемпионата мира"Трактор" вырвал победу у "Адмирала"Карпин прокомментировал гол через себя в исполнении ДжикииСтало известно о неожиданных проблемах ДзюбыСемак не смолчал о скандальном решении Дзюбы по поводу сборной
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика