Дубль Тюкавина помог молодежной сборной России разгромить Литву в квалификации ЧЕ-2023

Молодежная сборная России оказалась сильнее национальной команды Литвы в матче квалификации чемпионата Европы-2023. Встреча завершилась в пользу россиян со счетом 3:0.

В составе нашей команды дубль оформил нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин (65-я и 71-я минуты). Также один мяч в свои ворота отправил литовский полузащитник Каролис Узела (68-я).

Таким образом, команда Михаила Галактионова одержала третью победу подряд и с девятью очками располагается на второй позиции группы С. Литва находится на пятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Россия примет дома Словакию, а Литва сыграет на выезде с Северной Ирландией. Обе встречи состоятся 12 ноября.