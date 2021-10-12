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12 октября 21:10
автор: Александр Поволоцкий

Бывший игрок сборной Словении Дедич ответил на атаку российских болельщиков в соцсетях

Нападающий находится без клуба с июля.

Бывший форвард сборной Словении Златко Дедич отреагировал на информационную атаку российских фанатов на его странице в инстаграме.

Напомним, что нападающий стал автором победного гола в ответном стыковом матче отбора ЧМ-2010 против сборной России (1:0). Его мяч не пустил команду Гуса Хиддинка на турнир в ЮАР.

Накануне сборная России обыграла в Мариборе словенскую команду (2:1) в рамках квалификации ЧМ-2022. Болельщики стали писать Дедичу оскорбления, намекая на реванш.

«Комментарии на русском под последним постом в Инстаграме увидел. Я прочитал еще не все. Это нормально. Иногда побеждает одна команда, потом другая. Мы всегда должны думать о спорте и честной игре. Русский письменный язык для меня немного сложноват. Но каждый может высказать свое мнение. Это не проблема», — цитирует Дедича «Чемпионат».

Добавим, что сборная Словении лишилась шансов даже на второе место в группе. Прямую путевку на чемпионат мира-2022 разыграют команды России и Хорватии.

источник: Чемпионат.com
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