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12 октября 21:30
автор: Александр Поволоцкий

Голкиперу «Милана» Меньяну предстоит перенести операцию

Вратарь перешел в стан «россонери» за 13 миллионов евро.

Вратарь «Милана» Мик Меньян оказался вне игры на ближайшие две недели.

По информации La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист испытывает проблемы с левым запястьем. Для лечения Меньяну придется перенести хирургическое вмешательство. Скорее всего он пропустит два матча Лиги чемпионов с «Порту» и пять поединков чемпионата Италии.

Напомним, что французский вратарь перешел в «Милан» летом 2021 года из «Лилля». В текущем сезоне Меньян провел девять матчей и трижды сумел отстоять на ноль.

Ранее миланскую команду покинул Джанлуиджи Доннарумма. Он перебрался в ПСЖ.

источник: La Gazzetta dello Sport
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