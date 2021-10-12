Голкиперу «Милана» Меньяну предстоит перенести операцию

Вратарь «Милана» Мик Меньян оказался вне игры на ближайшие две недели.

По информации La Gazzetta dello Sport, 26-летний футболист испытывает проблемы с левым запястьем. Для лечения Меньяну придется перенести хирургическое вмешательство. Скорее всего он пропустит два матча Лиги чемпионов с «Порту» и пять поединков чемпионата Италии.

Напомним, что французский вратарь перешел в «Милан» летом 2021 года из «Лилля». В текущем сезоне Меньян провел девять матчей и трижды сумел отстоять на ноль.

Ранее миланскую команду покинул Джанлуиджи Доннарумма. Он перебрался в ПСЖ.