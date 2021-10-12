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12 октября 21:32

В «Спартаке» отреагировали на травму Умярова в молодежной сборной России

Национальная команда победила на выезде Литву.

Пресс-служба московского «Спартака» прокомментировала травму полузащитника Наиля Умярова в матче четвертого тура отборочного этапа чемпионата Европы-2023 между молодежными сборными России и Литвы (3:0).

«Наиль Умяров получил повреждение в молодежной сборной России. После углублённого обследования будут понятен характер травмы и сроки восстановления», - приводит слова представителя красно-белых «Чемпионат».

Напомним, что во втором тайме Умяров прилег на газон, ему потребовалась помощь медиков. Судя по всему, Наиль подвернул ногу. Сильно хромая, Умяров с помощью медиков покинул пределы поля.

После этой победы команда Михаила Галактионова одержала третью победу подряд и с девятью очками располагается на второй позиции группы С. Литва находится на пятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Россия примет дома Словакию, а Литва сыграет на выезде с Северной Ирландией. Обе встречи состоятся 12 ноября.

источник: Чемпионат.com
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