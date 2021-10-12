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12 октября 21:47
автор: Александр Поволоцкий

Игроки прибудут в расположение сборные за неделю до старта ЧМ-2022

Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Для полноценной подготовки к чемпионату мира-2022 года сборным дадут лишь неделю.

По информации L'Equipe со ссылкой на документы УЕФА, клубы отпустят футболистов в национальные команды не ранее 14 ноября. Последние туры чемпионатов пройдут 13-го числа. Матч-открытие ЧМ-2022 состоится 21 ноября.

Напомним, что турнир в Катаре станет первым в истории, который пройдет осенью и зимой. Первой командой, которая отобралась на чемпионат мира стала сборная Германии.

Турнир в 2018 году проходил в России. Чемпионом мира стала Франция, которая обыграла в финале обыграла Хорватию (4:2).

источник: L'Equipe
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