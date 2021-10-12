Игроки прибудут в расположение сборные за неделю до старта ЧМ-2022

Для полноценной подготовки к чемпионату мира-2022 года сборным дадут лишь неделю.

По информации L'Equipe со ссылкой на документы УЕФА, клубы отпустят футболистов в национальные команды не ранее 14 ноября. Последние туры чемпионатов пройдут 13-го числа. Матч-открытие ЧМ-2022 состоится 21 ноября.

Напомним, что турнир в Катаре станет первым в истории, который пройдет осенью и зимой. Первой командой, которая отобралась на чемпионат мира стала сборная Германии.

Турнир в 2018 году проходил в России. Чемпионом мира стала Франция, которая обыграла в финале обыграла Хорватию (4:2).