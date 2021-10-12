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12 октября 22:55
автор: Александр Поволоцкий

Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» и сможет сыграть с «Барселоной»

Хавбек пропустил из-за травмы октябрьские матчи национальной команды.

Российский полузащитник «Валенсия» Денис Черышев восстановился от повреждения.

Как сообщает Sport.es, 30-летний футболист уже приступил к тренировкам с «летучими мышами». Черышев отсутствовал в расположении российской сборной из-за растяжения медиальной боковой связки левого колена. Отмечается, что хавбек поможет «Валенсии» в ближайшем матче чемпионата Испании с «Барселоной».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 4 матча за «Валенсию», в которых отметился одним результативным пасом.

Матч «Валенсии» с «Барселоной» пройдет 17 октября и начнется в 22:00 (мск).

источник: Sport.es
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