Черышев вернулся к тренировкам в общей группе «Валенсии» и сможет сыграть с «Барселоной»

Российский полузащитник «Валенсия» Денис Черышев восстановился от повреждения.

Как сообщает Sport.es, 30-летний футболист уже приступил к тренировкам с «летучими мышами». Черышев отсутствовал в расположении российской сборной из-за растяжения медиальной боковой связки левого колена. Отмечается, что хавбек поможет «Валенсии» в ближайшем матче чемпионата Испании с «Барселоной».

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провел 4 матча за «Валенсию», в которых отметился одним результативным пасом.

Матч «Валенсии» с «Барселоной» пройдет 17 октября и начнется в 22:00 (мск).