Тюкавин - о победе над Литвой: Вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве

Нападающий молодежной сборной России Константин Тюкавин прокомментировал победу над Литвой (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2023. Форвард забил два гола.

«Не знаю почему первый тайм получился сложным. Литва играла дома, им помогали трибуны. Мы как-то вяло сыграли первую половину. Нас очень прилично зарядили в перерыве, поэтому вторые 45 минут получились совсем другими», - приводит слова Тюкавина официальный сайт РФС.

После этой победы команда Михаила Галактионова одержала третью победу подряд и с девятью очками располагается на второй позиции группы С. Литва находится на пятой строчке, имея в своем активе три очка.

В следующем туре Россия примет дома Словакию, а Литва сыграет на выезде с Северной Ирландией. Обе встречи состоятся 12 ноября.