Хет-трик Роналду принес Португалии победу над Люксембургом в матче квалификации ЧМ-2022

Сборная Португалии в домашней встрече победила команду Люксембург в рамках отборочного раунда чемпионата мира в Катаре со счетом 5:0.

В первом тайме дубль оформил нападающий Криштиану Роналду (8-я и 13-я минуты). Оба мяча форвард забил с пенальти. Во второй половине Криштиану отличился в третий раз (87). По голу в активе Бруну Фернандеша (17) и Жоау Пальиньи (69).

Таким образом, сборная Португалии набрала 16 очков и занимает второе место в группу А. Команда Люксембурга с шестью очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

14 ноября Сербия (17 очков) и Португалия в очном поединке определят, какая из команд напрямую попадет в финальную часть ЧМ-2022, а какая сыграет в стыковых матчах. Игра пройдет в Белграде.

Чемпионат мира-2022