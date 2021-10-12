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Хет-трик Роналду принес Португалии победу над Люксембургом в матче квалификации ЧМ-2022
12 октября 23:34
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: Twitter Portugal

Хет-трик Роналду принес Португалии победу над Люксембургом в матче квалификации ЧМ-2022

Командам осталось провести по одному матчу.

Сборная Португалии в домашней встрече победила команду Люксембург в рамках отборочного раунда чемпионата мира в Катаре со счетом 5:0.

В первом тайме дубль оформил нападающий Криштиану Роналду (8-я и 13-я минуты). Оба мяча форвард забил с пенальти. Во второй половине Криштиану отличился в третий раз (87). По голу в активе Бруну Фернандеша (17) и Жоау Пальиньи (69).

Таким образом, сборная Португалии набрала 16 очков и занимает второе место в группу А. Команда Люксембурга с шестью очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

14 ноября Сербия (17 очков) и Португалия в очном поединке определят, какая из команд напрямую попадет в финальную часть ЧМ-2022, а какая сыграет в стыковых матчах. Игра пройдет в Белграде.

Чемпионат мира-2022

Квалификация.

Группа А.

Португалия - Люксембург - 5:0 (3:0)

Голы: Роналду, 8 (пен.), 13 (пен.), 87, Фернандеш, 17, Пальинья, 69.

источник: «Советский спорт»
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