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Сборная Дании обыграла Австрию и пробилась на чемпионат мира-2022
12 октября 23:37
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автор фото: УЕФА

Сборная Дании обыграла Австрию и пробилась на чемпионат мира-2022

Встреча прошла на стадионе «Паркен» в Копенгагене.

В отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Дании на своем поле переиграла национальную команду Австрии. Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный гол на 53-й минуте забил защитник датчан Йоаким Мехле.

Таким образом, команда Каспера Юльманна одержала восьмую победу подряд и с 24 очками возглавляет таблицу группы F. Датчане обеспечили себе выход в финальную стадию мирового первенства в Катаре. Подопечные Франко Фоды расположились на четвертой позиции, имея в своем активе десять очков.

В следующем туре Дания примет дома Фарерские острова, а Австрия на своем стадионе сыграет с Израилем. Обе встречи состоятся 12 ноября.

источник: «Советский спорт»
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