Сборная Англии на своем поле не смогла обыграть команду Венгрии в отборе ЧМ-2022

В отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Англии разошлась миром с национальной командой Венгрии. Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет на 24-й минуте открыл венгерский полузащитник Роланд Шаллаи, реализовавший одиннадцатиметровый удар. «Родоначальники футбола» смогли отыграться на 37-й минуте усилиями центрального защитника Джона Стоунза.

Таким образом, команда Гарета Саутгейта с 20 очками возглавляет таблицу группы I. Подопечные Марко Росси располагаются на четвертой позиции, имея в своем активе 11 очков.

В следующем туре Англия примет дома Албанию, а Венгрия сыграет на своем стадионе с Сан-Марино. Обе встречи состоятся 12 ноября.