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12 октября 23:34
автор: Александр Поволоцкий

Украина упустила победу в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

Встреча прошла на «Арене Львов».

Сборная Украины в домашнем матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

У желто-синих в первом тайме отличился Андрей Ярмоленко (15-я минута игры). В составе гостей отличился Анель Ахмедходжич (77).

Таким образом, сборная Украины набрала девять очков и занимает второе место в группе D. Команда Боснии и Герцеговины с семью очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

16 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Сараево. 13-го числа Боснии и Герцеговине предстоит провести домашний матч с Финляндией.

Чемпионат мира-2022

Квалификация. Европа

Группа D

Украина - Босния и Герцеговина - 1:1 (1:0)

Голы: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77.

источник: «Советский спорт»
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