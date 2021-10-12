Украина упустила победу в матче отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной

Сборная Украины в домашнем матче квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

У желто-синих в первом тайме отличился Андрей Ярмоленко (15-я минута игры). В составе гостей отличился Анель Ахмедходжич (77).

Таким образом, сборная Украины набрала девять очков и занимает второе место в группе D. Команда Боснии и Герцеговины с семью очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

16 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Сараево. 13-го числа Боснии и Герцеговине предстоит провести домашний матч с Финляндией.

Чемпионат мира-2022