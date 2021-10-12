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12 октября 23:46
автор: Александр Поволоцкий

Матч отбора ЧМ-2022 между Албанией и Польшей был прерван из-за поведения фанатов хозяев (видео)

Встреча проходит на стадионе «Арена Комбетаре»в Тиране.

Матч 8-го тура квалификации чемпионата мира-2022 между Албанией и Польшей был прерван на 80-й минуте.

После того, как гости забили мяч в ворота соперника, албанские фанаты начали бросать посторонние предметы на поле и в футболистов польской команды. Автором забитого мяча стал Карол Свидерски (77).

Судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном приняла решение отправить команды в раздевалки.

Игра возобновилась спустя 25 минут при счете 1:0 в пользу сборной Польши.

источник: «Советский спорт»
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