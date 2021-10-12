Матч отбора ЧМ-2022 между Албанией и Польшей был прерван из-за поведения фанатов хозяев (видео)

Матч 8-го тура квалификации чемпионата мира-2022 между Албанией и Польшей был прерван на 80-й минуте.

После того, как гости забили мяч в ворота соперника, албанские фанаты начали бросать посторонние предметы на поле и в футболистов польской команды. Автором забитого мяча стал Карол Свидерски (77).

Celebracja gola i polscy piłkarze obrzuceni czymś przez albańskich kiboli @RMF24pl #ALBPOL pic.twitter.com/AS6RVYHpNU — Paweł Pawłowski (@PPawlowski1) October 12, 2021

Судейская бригада во главе с французом Клеманом Тюрпеном приняла решение отправить команды в раздевалки.