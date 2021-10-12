Дубль Влаховича помог сборной Сербии победить Азербайджан в отборе ЧМ-2022

В отборочном матче чемпионата мира-2022 сборная Сербии победила национальную команду Азербайджана. Встреча завершилась со счетом 3:1.

В составе победителей дубль оформил нападающий Душан Влахович (30-я и 53-я минуты). Также один гол на свой счет записал Форвард Душан Тадич, реализовавший пенальти на 83-й минуте. Гости забитым мячом в исполнении полузащитника Эмина Махмудова (45+2).

Таким образом, команда Драгана Стойковича с 17 очками возглавляет таблицу группы А. Подопечные Джанни Де Бьязи располагаются на пятой позиции, имея в своем активе одно очко.

В последнем туре Сербия сыграет на выезде с Португалией (14 ноября), а Азербайджан примет дома Люксембург (11 ноября).