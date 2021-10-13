Роналду превзошел свой рекорд по числу хет-триков за сборную Португалии

Сборная Португалии в домашней встрече победила команду Люксембург в рамках отборочного раунда чемпионата мира в Катаре со счетом 5:0.

В первом тайме дубль оформил нападающий Криштиану Роналду (8-я и 13-я минуты). Оба мяча форвард забил с пенальти. Во второй половине Криштиану отличился в третий раз (87). По голу в активе Бруну Фернандеша (17) и Жоау Пальиньи (69).

Таким образом, для Роналду этот хет-трик стал десятым за национальную команду, что является абсолютным рекордом в истории международных соревнований. Он обновил собственное же достижение, которое установил в 2019-м году. Вторым в истории по этому показателю числится легендарный форвард сборной Германии Герд Мюллер (восемь хет-триков).

После этой победы сборная Португалии набрала 16 очков и занимает второе место в группу А. Команда Люксембурга с шестью очками располагается на третьей строчке турнирной таблицы.

14 ноября Сербия (17 очков) и Португалия в очном поединке определят, какая из команд напрямую попадет в финальную часть ЧМ-2022, а какая сыграет в стыковых матчах. Игра пройдет в Белграде.