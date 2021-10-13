Ярмоленко - о матче Украина - Босния: Если быть откровенным, мы не наиграли на победу

Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко прокомментировал итог матча отборочного турнира ЧМ-2022 с командой Боснии и Герцеговины (1:1).

«Тяжелый матч. Конечно, недовольны результатом. Но если быть откровенным, считаю, мы не наиграли на победу. Мы будем работать. Все будет решаться в Боснии и Герцеговине. Нужно сделать выводы и взять три очка там», - приводит слова Ярмоленко Tribuna.com.

У желто-синих в первом тайме отличился Ярмоленко (15-я минута игры). В составе гостей забитым голом отметился Анель Ахмедходжич (77).

После этого матча сборная Украины набрала девять очков и занимает второе место в группе D. Команда Боснии и Герцеговины с семью очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

16 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Сараево. 13-го числа Боснии и Герцеговине предстоит провести домашний матч с Финляндией.