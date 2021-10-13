Тренер сборной Украины Петраков: У нас средний чемпионат, мы используем имеющиеся ресурсы

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков дал комментарий после ничьей с Боснией и Герцеговиной (1:1) в квалификации ЧМ-2022.

«После того как болельщики во Львове выкрикивали мою фамилию, сыграть 1:1… В душе где-то даже стыдно. Вам не нравится, как играет Цыганков? Это Украина, не Франция, не Италия. У нас средний чемпионат. Мы используем имеющиеся ресурсы. Есть молодые ребята, я слежу за ними. Они растут, но еще не готовы играть за национальную сборную», - приводит слова специалист УАФ.

У желто-синих в первом тайме отличился Ярмоленко (15-я минута игры). В составе гостей забитым голом отметился Анель Ахмедходжич (77).

После этого матча сборная Украины набрала девять очков и занимает второе место в группе D. Команда Боснии и Герцеговины с семью очками находится на четвертой строчке турнирной таблицы.

16 ноября команды вновь сыграют друг с другом в Сараево. 13-го числа Боснии и Герцеговине предстоит провести домашний матч с Финляндией.