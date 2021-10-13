На чемпионате мира-2022 может быть введена технология автоматического определения офсайда

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий ныне пост директора по развитию в ФИФА, считает, что к чемпионату мира 2022 года нужно ускорить процесс принятия решений по офсайдам в матчах. С этой целью должна быть введена в действие технология автоматического определения положения «вне игры».

«Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Высока вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022», - приводит слова Венгера Goal.

Ранее сообщалось, что клубы отпустят футболистов в национальные команды не ранее 14 ноября. Последние туры чемпионатов пройдут 13-го числа. Матч-открытие ЧМ-2022 состоится 21 ноября.

Напомним, что турнир в Катаре станет первым в истории, который пройдет осенью и зимой. Первой командой, которая отобралась на чемпионат мира стала сборная Германии.

Турнир в 2018 году проходил в России. Чемпионом мира стала Франция, которая обыграла в финале обыграла Хорватию (4:2).