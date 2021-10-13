ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
13 октября 08:59

На чемпионате мира-2022 может быть введена технология автоматического определения офсайда

Мировое первенство пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.

Экс-тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер, занимающий ныне пост директора по развитию в ФИФА, считает, что к чемпионату мира 2022 года нужно ускорить процесс принятия решений по офсайдам в матчах. С этой целью должна быть введена в действие технология автоматического определения положения «вне игры».

«Мы должны продолжать прогрессировать в скорости принятия решений, особенно что касается правил офсайда. В 2022 году на чемпионате мира можно будет принимать очень быстрые решения по этому вопросу. Высока вероятность, что определение офсайда будет автоматизировано на чемпионате мира-2022», - приводит слова Венгера Goal.

Ранее сообщалось, что клубы отпустят футболистов в национальные команды не ранее 14 ноября. Последние туры чемпионатов пройдут 13-го числа. Матч-открытие ЧМ-2022 состоится 21 ноября.

Напомним, что турнир в Катаре станет первым в истории, который пройдет осенью и зимой. Первой командой, которая отобралась на чемпионат мира стала сборная Германии.

Турнир в 2018 году проходил в России. Чемпионом мира стала Франция, которая обыграла в финале обыграла Хорватию (4:2).

источник: Goal.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Питтсбург" включил Малкина в долгосрочный список травмированныхЦСКА выиграл в классическом дерби у "Спартака"Банк ВТБ стал обладателем трех премий Contact Center WorldВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаКарпин прокомментировал гол через себя в исполнении ДжикииСтало известно о неожиданных проблемах Дзюбы
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Прямое включение из редакции газеты «Советский спорт»

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика