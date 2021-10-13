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13 октября 09:59

Кафельников считает, что сборная России не выйдет напрямую на чемпионат мира-2022

Команда Карпина возглавляет отборочную группу.

Бывший теннисист и болельщик московского «Спартака» Евгений Кафельников после отборочного матча чемпионата мира-2022 между сборными России и Словении (2:1) выразил мнение, что наша национальная команда напрямую не выйдет в финальную стадию мирового первенства.

Я придерживаюсь такого же мнения, как и ранее - команда напрямую на чемпионат мира не выйдет, поэтому на ничью и, тем более, на победу в матче с Хорватией рассчитывать очень тяжело», - приводит слова Кафельникова Eurostavka.

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.

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