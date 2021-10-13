Хачанов поделился эмоциями после выхода в четвертый круг турнира в Индиан-Уэллсе

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал победу над Пабло Карреньо-Бустой из Испании в третьем круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе.

Напомним, что 25-летний спортсмен обыграл своего соперника в двух сетах со счетом 6:0, 6:4. В следующем круге Карен сыграет против грузинца Николоза Басилашвили.

– Хорошая победа сегодня. Сейчас настраиваюсь и готовлюсь к завтрашнему матчу! Спасибо всем за хорошую поддержку здесь, в Индиан-Уэллсе, – написал Хачанов на своей странице в Instagram.

Добавим, что ранее на турнире в США россиянин, занимающий 29-е место в рейтинге ATP, победил финна Эмила Руусувуори (6:2, 7:5).