Валерий Карпин: Вы уверены, что я продлю контракт со сборной России, если мне предложат?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, продлит ли он контракт с национальной командой.

Напомним, что 11 октября сборная обыграла на выезде Словению (2:1) в рамках отбора к ЧМ-2022 и набрала 19 очков в восьми турах, поднявшись на первое место в турнирной таблице группы H. Таким образом, команда гарантировала себе участие в стыковых матчах.

– Обсуждал ли с Дюковым продление контракта? Нет. Если попадем именно в стыки – продлится автоматически. Первое место автоматически не продлит контракт, а второе – до 31 марта. Получал какие-то сигналы от руководства РФС? Нет. А вы уверены, что я продлю контракт, если предложат? Что касается того, где мне комфортнее работать, то я не могу сказать, что тренировать сборную – мое, а клуб – не мое. Мне и так, и так комфортно, – приводит слова Карпина «Чемпионат».

Добавим, что 52-летний специалист возглавил сборную России 26 июля этого года. Под его руководством команда одержала четыре победы, обыграв Кипр (2:0), Мальту (2:0), Словакию (1:0) и Словению (2:1), а также сыграла вничью с Хорватией (0:0). Его действующий контракт рассчитан до конца декабря 2021-го.

11 ноября подопечные Карпина дома встретятся с Кипром, а спустя три дня сыграют на выезде против Хорватии.