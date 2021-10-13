«Милан» близок к подписанию контракта с экс-голкипером «Ромы» Миранте

Бывший вратарь «Ромы» и «Пармы» Антонио Миранте находится в шаге от того, чтобы стать игроком «Милана» в ближайшее время.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в Twitter, руководство «россонери» подпишет контракт с 38-летним итальянцем, чтобы укрепить свою вратарскую линию в связи с травмой голкипера Майка Меньяна

Ранее появилась информация, что французу предстоит операция на левом запястье. По этой причине он может пропустит два матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту», а также пять встреч в серии А.

Напомним, что в данный момент Миранте является свободным агентом после того, как он покинул «Рому» прошедшим летом. В своей карьере он принял участие в 444 матчах, пропустил 592 гола и 135 раз отстоял «на ноль».

Помимо римского клуба, голкипер защищал цвета «Ювентуса», «Болоньи», «Кротоне», «Пармы», «Сампдории» и «Сиены».