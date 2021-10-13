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13 октября 10:52
автор: Владислав Корегин

«Барселона» готова продать Бускетса ради подписания Кессье

Испанской футболист находится в клубной системе каталонцев с 2006 года.

Руководство «Барселоны» рассматривает возможность продажи опорного полузащитника команды Серхио Бускетса.

Согласно информации El Nacional, сине-гранатовые планируют избавиться от 33-летнего испанца, чтобы летом 2022 года подписать контракт с хавбеком «Милана» Франком Кессье, который по окончании текущего сезона может стать свободным агентом.

Напомним, Бускетс является воспитанником академии «Барселоны». В составе взрослой команды он отыграл 638 матчей, забил 15 голов и отдал 41 ассист. Вместе с клубом футболист стал восьмикратным чемпионом Испании, а также трехкратным обладателем Лиги чемпионов.

Действующее соглашение полузащитника с каталонцами истекает 30 июня 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в девять миллионов евро.

источник: El Nacional
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