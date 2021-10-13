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13 октября 11:16
автор: Владислав Корегин

Дмитрий Аленичев: Как бы ни выглядел Дзюба в ближайшее время, обратной дороги в сборную России нет

Форвард петербуржцев принял решение пропустить матчи сборной против Словакии и Словении из-за плохой игровой формы.

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном вызове форварда «Зенита» Артема Дзюбы в сборную России при главном тренере национальной команды Валерии Карпине.

Напомним, что 33-летний нападающий попал в расширенный список сборной на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1), однако сам футболист отказался от вызова, поскольку посчитал, что в данный момент он не набрал оптимальную игровую форму.

– Пока наши парни завоевывали шесть очков в двух непростых встречах, Дзюба оставался сторонним наблюдателем. Артем всей стране сказал, что не хочет выступать за национальную команду. Причем дело тут явно не в спортивной форме. Думаю, сейчас уже для всех очевидно, что Дзюбы в сборной больше не будет. По крайней мере при Карпине. Так что, как бы ни выглядел Артем в ближайшее время, обратной дороги нет, – приводит слова Аленичева «Спорт-экспресс».

Добавим, что в сезоне-2021/22 Дзюба принял участие в 13 матчах «Зенита» во всех турнирах, забив четыре гола и отдав пять результативных передач. В составе сборной России нападающий отыграл в своей карьере 55 встреч (30 голов).

11 ноября подопечные Карпина дома встретятся с Кипром, а спустя три дня сыграют на выезде против Хорватии.

источник: «Спорт-Экспресс»
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