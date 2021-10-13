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13 октября 11:35
автор: Владислав Корегин

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в трансфере Кунде

Ранее французского игрока хотел подписать «Челси».

Центральный защитник «Севильи» Жюль Кунде может стать игроком «Манчестер Юнайтед».

Согласно информации Todofichajes, руководство испанской команды готово отпустить 22-летнего француза в стан «красных дьяволов», если за игрока будет выплачена сумма отступных в размере 80 миллионов евро.

Напомним, что прошедшим летом футболиста хотел подписать «Челси», однако клубы не смогли прийти к согласию по сумме данного трансфера.

Кунде выступает за «Севилью» с июля 2019 года. В общей сложности он провел за клуб 97 матчей, забил шесть голов и отдал два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2024-го.

Ранее в своей карьере защитник играл за «Бордо». Также футболист принял участие в пяти встречах за сборную Франции.

источник: Todofichajes
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