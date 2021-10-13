«Не хочет – и не надо». Карпин – об отказе Дзюбы выступать за сборную России в октябрьских матчах

Главный тренер сборной России Валерий Карпин раскрыл подробности разговора с форвардом «Зенита» Артемом Дзюбой после того, как футболист попал в расширенный состав национальной команды на матчи отбора к ЧМ-2022 со Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Напомним, что 33-летний нападающий петербургской команды отказался принять участие в матчах сборной по причине плохой игровой формы.

– Когда опубликовали расширенный список, я ему написал: «На связи?» Он ответил: «Да, на связи». Я ему позвонил, говорю: «Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, все нормально?» – «Нет, я не готов, мне надо набирать форму». – «Окей, хорошо». Нормально ли, когда игрок сам оценивает свою форму и ставит свою оценку формы выше оценки главного тренера? Не знаю. Не хочет – и не надо, – цитирует Карпина «Чемпионат».

Добавим, что в нынешнем сезоне Дзюба забил четыре гола и отдал пять ассистов в 13 проведенных встречах. За сборную России он отыграл 55 матчей в своей карьере, отличившись 30 забитыми мячами.

11 ноября сборная России дома встретится с Кипром, а спустя три дня сыграет на выезде против Хорватии.