Карпин рассказал, почему сделали массажную комнату вместо кабинета Черчесова

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему сделали массажную комнату вместо кабинета экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«В тот момент я не знал, чей это был номер. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнату». Все. Потом оказалось, что там жил Черчесов», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что Черчесов покинул сборную России летом этого года после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020, где его команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. Вакантную должность занял бывший рулевой «Ростова» Карпин.