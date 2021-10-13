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13 октября 11:57

Карпин рассказал, почему сделали массажную комнату вместо кабинета Черчесова

Специалист покинул национальную команду после Евро-2020.

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил, почему сделали массажную комнату вместо кабинета экс-наставника национальной команды Станислава Черчесова.

«В тот момент я не знал, чей это был номер. Я говорю: «Где доктора?» – «Здесь, здесь и здесь». «Есть большой номер рядом?» – «Да». «Какой?» – «Вот этот». «Окей, мебель убираем, делаем здесь массажную и физиотерапевтическую комнату». Все. Потом оказалось, что там жил Черчесов», - приводит слова Карпина «Чемпионат».

Напомним, что Черчесов покинул сборную России летом этого года после неудачного выступления на чемпионате Европы-2020, где его команда заняла последнее место в группе и не смогла пробиться в плей-офф. Вакантную должность занял бывший рулевой «Ростова» Карпин.

источник: Чемпионат.com
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