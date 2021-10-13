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13 октября 12:11
автор: Владислав Корегин

Вернер может перейти в «Ньюкасл»

Немецкий футболист потерял место в стартовом составе лондонцев после перехода в команду Ромелу Лукаку.

Нападающий «Челси» Тимо Вернер может сменить клубную прописку в ближайшие трансферные окна.

Как сообщает Bild, руководство «Ньюкасла» намерено усилить атакующую линию 25-летним немцем. Сам футболист готов рассмотреть вариант с уходом из стана «синих», поскольку он лишился места в стартовом составе лондонцев после того, как состав клуба пополнил форвард Ромелу Лукаку.

Напомним, что 7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF) приобрел «Ньюкасл». Бывший владелец «сорок» миллиардер Майкл Эшли продал клуб за сумму около 360 миллионов евро.

Что касается Вернера, то немецкий футболист выступает за «Челси» с июля прошлого года. В общей сложности он провел за «аристократов» 60 матчей, забил 14 голов и отдал 16 ассистов. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 55 миллионов евро.

источник: Bild
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