Сюткин - о победе сборной России над Словенией: Главное - не расслабляться!

Заслуженный артист России Валерий Сюткин прокомментировал победу сборной России в отборочном матче чемпионата мира-2022 над Словенией (2:1).

«Это радостно! Я желаю сборной удачи всегда, даже когда она переживает трудные времени. Поэтому и болельщики называют себя преданными. Нужно еще немного потрудиться, тогда будет прямое попадание в финальную часть чемпионата мира. Пока идем нормально, главное - не расслабляться!» - приводит слова Сюткина «СЭ».

После этой победы российская команда набрала 19 очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах, после того, как Хорватия и Словакия сыграли вничью (2:2).

В следующем туре 11 ноября россияне дома сыграют против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.